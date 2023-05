Napoli: Fico su scudetto, festeggiato fino alle quattro di mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria dello scudetto? "Ieri allo stadio Maradona ad esultare, sono andato a dormire alle quattro di mattina, io e la mia fidanzata siamo stati tutta la notte fuori a festeggiare". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", l'ex presidente della Camera e tifoso napoletano, Roberto Fico. Di chi è il merito principale per la conquista del campionato? "Lo scudetto è assolutamente di Spalletti, che ha costruito la squadra giorno per giorno - ha risposto Fico -, quella di ieri è chiaramente una vittoria del gruppo e non del singolo". (Rin)