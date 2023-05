Amministrative: Bonelli (Avs), nostro candidato aggredito brutalmente dopo iniziativa elettorale a Pomigliano, intollerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri a Pomigliano d'Arco ho partecipato ad un'iniziativa politica a sostegno del candidato sindaco di Europa Verde-Verdi Salvatore Cioffi. Una bellissima iniziativa in un'area recuperata al degrado grazie ai verdi: oggi ci sono orti urbani e un campetto sportivo e parco giochi per i bimbi. Salvatore è impegnato in battaglie a difesa della Legalità in un territorio con una forte presenza della Camorra. Al temine dell'iniziativa Salvatore si stava recando a piedi a prendere l'auto ed in una stradina è stato preso a calci e pugni da due persone scese da uno scooter coperti al volto da caschi integrali". Così su Facebook Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Grazie a dei passanti che hanno chiamato i carabinieri- prosegue - Salvatore non ha avuto danni ancor più gravi di un'ematoma nella parte del volto e varie contusioni che sono state repertate dal pronto soccorso Villa dei Fiori di Acerra. Quello che è accaduto è intollerabile, come è intollerabile chi sostiene che la Camorra a Pomigliano non esista. Chiedo al Prefetto e alle forze dell'ordine di attivarsi per individuare questi 'manovali del pestaggio su commissione' per comprendere chi siano i mandanti. È di tutta evidenza che Salvatore va protetto", conclude Bonelli. (Com)