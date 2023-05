Lavoro: Landini (Cgil), essere convocati all'ultimo dal governo è un "insulto" ai sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venire convocati dal governo la domenica sera solamente per essere informati di quali provvedimenti si intenda adottare la mattina dopo, senza discutere con noi, è un "insulto" ed è la dimostrazione che questo governo non vuole discutere con i sindacati. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a conclusione della manifestazione indetta da Cgil, Cisl, Uil “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”, a Bologna. "Questo governo con noi non vuole discutere. Il nostro mestiere è fare accordi e portare a casa risultati, ma per farlo bisogna mediare con la rappresentanza sociale: noi oggi rappresentiamo tutti i lavoratori, pensionati, giovani e precari per dare loro un futuro. Non rappresentiamo le persone in base a quello che hanno votato. La democrazia è partecipazione e mettere le persone nelle condizioni di essere rappresentate", ha aggiunto. (Rin)