Zes: Turi (commercialisti), fare rete tra professionisti, imprese e istituzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mario Lariccia (numero uno dell'Odcec Avellino): "Le zone economiche speciali rappresentano un'opportunità strategica per il rilancio dell'economia meridionale. La riduzione della burocrazia per l'ottenimento delle autorizzazioni e le agevolazioni fiscali previste, con un orizzonte più ampio e una programmazione duratura, possono determinare l'attrazione di nuovi investimenti, contribuendo a ridare nuova centralità agli scambi commerciali nell'area del mediterraneo. Noi commercialisti siamo pronti a supportare le imprese e le istituzioni in questo virtuoso processo di crescita". A coordinare l'evento sarà Maria Cristina Gagliardi (consigliera Odcec Napoli): "Le Zes, attraverso lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove attività produttive, costituiscono un importante strumento di crescita e di sviluppo per la nostra regione. Per sfruttarne a pieno le potenzialità è fondamentale il confronto tra le parti coinvolte: le istituzioni, i professionisti e le imprese. L'evento che abbiamo organizzato rappresenta un importante momento di confronto per evidenziare e promuovere le opportunità, ma anche per mettere a fuoco le criticità legate al loro funzionamento". Introdurrà i lavori Stefano Ducceschi (presidente della Commissione Zes, rapporti con investitori esteri e interlocutori istituzionali). (ren)