Carceri: D'Elia (Nessuno tocchi Caino), istituiti anacronistici, vanno superati

- Il carcere è ormai un istituto anacronistico, che va superato. Lo ha detto Sergio D'Elia, segretario dell'associazione "Nessuno tocchi Caino", a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Il viaggio della speranza: visitare i carcerati”, organizzata dall'Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane, dall'associazione Nessuno tocchi Caino, dal Movimento forense e dal Garante delle persone private della libertà personale della Campania. "Insieme all'Osservatorio carceri dell'Unione camere penali e al Garante dei detenuti della regione Campania stiamo compiendo questa opera di misericordia che consiste nell'andare a visitare i carcerati: siamo reduci da un viaggio in Toscana e iniziamo lunedì quello in Campania", ha spiegato D'Elia, che ha sottolineato l'importanza dell'"andare a vedere" con i propri occhi cosa sia realmente il carcere: "Solo così - ha rimarcato - si può capire". "Dal mio punto di vista - ha proseguito -, più lo vedo e più mi convinco che è un istituto ormai anacronistico, che bisogna superare". "Non bisogna andare alla ricerca del cercare migliore - ha chiosato -, ma trovare qualcosa di meglio del carcere". (Rin)