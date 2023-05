Napoli: Ferrante, vincere scudetto emozione indescrivibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partecipare alla più grande festa degli ultimi 30 anni per Napoli e per i napoletani, e parteciparvi da assessore allo Sport tifosissima della squadra sin da bambina, è un'emozione indescrivibile ed unica. Un vero e proprio stato di grazia!" Così l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante, dopo lo scudetto conquistato dalla squadra partenopea. "Ha vinto la squadra, hanno vinto la città e i napoletani, ha vinto lo sport: l'impresa realizzata dai nostri guerrieri, giovani ragazzi venuti da lontano e con tanta voglia di riscatto e vittoria, è enormemente significativa, indicativa del fatto che le grandi sfide si vincono solo se si uniscono le forze e gli intenti. Questo conferma che lo sport, quello vero, ha enormi potenzialità sociali che andrebbero messe a frutto ed utilizzate come leva di crescita, di educazione e di stimolo per le nostre giovani generazioni. Grazie alla squadra ed alla società che hanno reso possibile questo sogno e ci hanno regalato un momento indimenticabile di gioia e di felicità!"(ren)