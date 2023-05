Sarno: a 25 anni da alluvione Comune conferisce cittadinanza onoraria a Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l’altissimo senso del dovere e il nobile spirito di solidarietà dimostrati dal proprio personale, fornendo un contributo determinante alla generale opera di soccorso alla popolazione sarnese, duramente colpita dalle disastrose colate di fango nella tragica data del 5 maggio 1998". E' questa la motivazione con la quale il comune di Sarno, in provincia di Salerno, ha conferito la cittadinanza onoraria al dipartimento della Protezione civile, a 25 anni dagli eventi che sconvolsero, con centinaia di frane e 160 morti, i comuni di Bracigliano, Quindici, Siano, San Felice a Cancello e, appunto, Sarno, oltre ad altri centri del salernitano e del napoletano. E' stato il capo del dipartimento, Fabrizio Curcio, a ritirare l’attestato. "Le ferite di Sarno sono un ricordo ancora vivo e un monito per il futuro - ha detto - prevenzione e attenzione al territorio devono far parte del nostro presente, del nostro quotidiano". (segue) (Rin)