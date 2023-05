- Rpt - Sud: Bergamotto, mai così tanti strumenti e risorse a disposizione come in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come oggi ci sono tanti strumenti e tante risorse. E' l'occasione per costruire lo sviluppo economico del nostro paese". Lo ha affermato il sottosegretario al Ministero delle imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, concludendo il suo intervento a Napoli alla due giorni organizzata dalla Fondazione Merita sul tema "Lavoro e Giovani per il futuro del Sud". "Alcune esperienze positive ci sono e indicano che c'è un percorso da fare. Adesso sta a noi, governo e cittadini, fare la nostra parte, assumendoci la responsabilità di non perdere questa opportunità, individuando gli asset strategici del paese. Non mi piace il gioco allo scaricabarile sui governi precedenti o su quello attuale", ha concluso. (ren)