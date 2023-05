Carceri: accendere un faro su condizioni detenuti, presentato a Napoli “Il viaggio della speranza” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più netto il segretario dell’associazione Nessuno tocchi Caino, Sergio D’Elia, che ha definito il carcere “un’istituto anacronistico, che deve essere superato”. “Andare a vedere con i propri occhi è il solo modo per capire cosa sia realmente il carcere – ha incalzato D’Elia – e, dal mio punto di vista, più lo vedo e più mi convinco che non bisogna andare alla ricerca del carcere migliore ma trovare qualcosa di meglio del carcere". Questo, ha continuato, perché, “per chi è stato in carcere, la pena non finisce mai, resta un marchio di infamia. E noi di questo ci dobbiamo occupare: redimere gli irredimibili, includere gli esclusi”. Ed è da qui, da questo presupposto, che parte “Il viaggio della speranza”, un viaggio in tutta l’Italia che pone l’accento sull'”essere speranza per incarnarla”, ha spiegato la presidente di Nessuno tocchi Caino, Rita Bernardini, “perché, se la si incarna, le cose attorno a noi cambiano”. “Il Viaggio della speranza è cercare di ridurre il danno di questo istituto totale che è il carcere, che, come mostrano i dati, più che migliorare le persone le danneggia, più che offrire loro sicurezza li mantiene nell’insicurezza”, ha evidenziato, ma porta anche a qualcosa di concreto e immediato, perché “per ogni visita in carcere, presentiamo delle relazioni al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) affinché nessuno possa dire, a distanza di tempo, di non aver saputo, di non essere stato avvertito”. “Non dobbiamo smettere di guardare neanche un istante – ha concluso Bernardini richiamando le parole di Marco Pannella – perché, se ci distraiamo, lì succede chissà che cosa”. (Rin)