Scuola: "Noi siamo le scuole" questa settimana racconta cinque istituti campani (2)

- L’Istituto comprensivo statale a indirizzo musicale “Socrate Mallardo” a Marano di Napoli è una scuola che non conosce abbandoni, aperta tutto il giorno e diventata ormai un riferimento per il territorio. Possiede laboratori PON di musica, arte e linguistica e alle attività curriculari accompagna anche progetti virtuosi extracurriculari, come la creazione di un terrario che si autoalimenta o il laboratorio di riciclo creativo. Tutte le aule sono dei veri e propri laboratori di innovazione didattica, che il PNRR aiuterà a potenziare, realizzando tutti i sogni di una scuola che vuol essere all’avanguardia dal punto di vista formativo. Gli spazi dell’apprendimento, infatti, sono stati ripensati e divisi in tre “future classroom” (quella del sapere, quella del fare e quella della cittadinanza) per una didattica più partecipativa, che il PNRR permetterà di portare a pieno regime. “È una fucina di competenze - spiega nel video la dirigente scolastica, Teresa Formichella - che si vanno a costruire negli anni. Quando sono arrivata nel 2010 non c’era niente di innovativo, né dal punto di vista tecnologico né metodologico. Siamo partiti proprio dal nulla e siamo arrivati a lavorare con il PNRR, quindi con la scuola futura”. (ren)