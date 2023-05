Sud: al via a napoli la due giorni di Fondazione Merita su giovani e lavoro per il futuro del Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- All’inizio del convegno è intervenuto con un videomessaggio anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha evidenziato come "i ritardi territoriali tra Nord e Sud, tra Tirreno e Adriatico, all'interno dello stesso Mezzogiorno, i divari generazionali e di genere”, siano un freno per l'intero paese. Secondo Urso "l'Italia sta attraversando un momento di crescita inaspettato e non previsto dagli osservatori internazionali, come mostra la stima tendenziale del Pil, pari a quasi l'1% nel corso di quest'anno, a fronte dello 0,6% indicato a novembre nella Nadef", tuttavia, ha rimarcato il ministro "siamo consapevoli che l'Italia sconta alcuni ritardi strutturali, in alcuni casi gravi, il cui recupero è essenziale per assicurare una crescita sostenibile". A tal proposito, Urso ha fatto riferimento ai dati sull'occupazione e alle differenza tra Nord e ampie parti del Mezzogiorno, in cui è ancora grave il saldo occupazionale. Il ministro ha riconosciuto come il tasto più dolente sia rappresentato dall’occupazione giovanile, “che presenta dinamiche molto preoccupanti”: confrontando Italia e Germania, ha rilevato che mentre lì un giovane su due, tra i 15 e i 24 anni lavora, da noi ha un impiego meno del 20 per cento della popolazione nella stessa fascia d’età. Infine ha il titolare del dicastero delle Imprese e del Made in Italy ha ricordato la fuga all’estero di “quasi 200mila giovani l’anno” in cerca di migliori opportunità, mentre “tre milioni di giovani non cercano il proprio futuro e sono rassegnati a non affrontare questa sfida”. Urso ha assicurato che il Governo è impegnato "nel perseguire l'ambizioso obiettivo di invertire la rotta e avviare finalmente un percorso di riduzione dei divari territoriali, che parta proprio dalla valorizzazione dei giovani e interrompa il continuo depauperamento del Sud, particolarmente evidente negli ultimi 10 anni" e ha spiegato che “il disegno di legge sul lavoro, approvato il primo maggio, non a caso prevede "tra le altre misure, una di contrasto al fenomeno dei Neet". Dopo il ministro è quindi intervenuto, sempre con un videomessaggio, il presidente del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, che ha evidenziato come la due giorni ospitata proprio presso la sede napoletana delle Gallerie d’Italia, sia “un’occasione per esaminare i cambiamenti che dovremo affrontare per assicurare una crescita sostenibile e inclusiva che consenta ai giovani meridionali di rimanere nella loro terra o di ritornarci”. (segue) (Ren)