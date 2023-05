Sud: al via a napoli la due giorni di Fondazione Merita su giovani e lavoro per il futuro del Mezzogiorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel suo intervento l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, ha ricordato come "oggi più che mai le imprese siano investite da profonde trasformazioni". Secondo Scannapieco "terminata l'emergenza pandemica, le aziende sono chiamate ad affrontare sfide di business, organizzative e normative inedite", dalla transizione ecologica e digitale allo sviluppo del capitale umano, "in termini di competenze, innovazione della cultura d'impresa, valorizzazione e motivazione dei talenti, politiche di inclusione per ridurre il gender gap". "In questo scenario - ha spiegato l'ad - i giovani rappresentano una risorsa fondamentale per supportare innovazione e cambiamento". "L'innovazione – ha poi rimarcato - è uno strumento indispensabile per accrescere la produttività del paese e per traguardare gli obiettivi legati alla transizione verde e digitale". L'innovazione "si sviluppa all'interno di un ecosistema composto da molteplici attori, ciascuno dei quali - ha sottolineato - svolge un ruolo fondamentale: soggetti privati, come start-up, Pmi innovative e imprese operanti lungo le filiere industriali strategiche del Paese; istituzioni pubbliche, quali centri di ricerca e spin-off universitari; soggetti finanziatori, sia pubblici che privati". "Si tratta di attori che spesso operano seguendo obiettivi e finalita' diversi, limitando il potenziale di innovazione a livello di ecosistema", ha aggiunto.