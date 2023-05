Ambiente: anche quest'anno Autostrade per l'Italia al Giro-E

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno il team di Autostrade per l'Italia gareggia al Giro-E. E' quanto si legge in una nota. Alla e-bike experience, prevista sugli stessi itinerari del Giro d'Italia, saranno utilizzate solo biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250 watt per una velocità massima limitata a 25 chilometri orari. Il gruppo Autostrade per l'Italia è impegnato da tempo con politiche a sostegno della promozione dello sport e della sostenibilità attraverso la sponsorizzazione di manifestazioni di livello internazionale. Per il secondo anno consecutivo - continua la nota - Aspi sarà presente con la squadra Free To X al Giro-E. Capitanato ancora una volta da Andrea Tafi, vincitore del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix, il team in ogni tappa sarà composto da cinque persone, pronte a gareggiare con le altre 25 squadre lungo le 20 tappe previste. L'edizione 2023 prevede una percorrenza giornaliera compresa tra i 28 e i 98 chilometri con difficoltà differenti a seconda della preparazione degli atleti partecipanti: dalle tappe per principianti, sia di pianura che in montagna, alle tappe per ciclisti esperti passando per le tappe a cronometro, che nel Giro-E diventano prove di regolarità. La gara lungo il tracciato da 1.157 chilometri, ha come obiettivo principale sensibilizzare il pubblico alla mobilità sostenibile e ai temi green. Il piano nazionale di Autostrade per l'Italia per l'installazione delle stazioni di ricarica ad alta potenza attive sulla rete autostradale permette di viaggiare da Nord a Sud in auto elettrica: 66 stazioni, distribuite in modo omogeneo tra il Centro-Nord e il Centro-Sud, con una interdistanza media inferiore a 100 chilometri, dalla A4 Milano-Brescia alla A16 Napoli-Canosa, passando per la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Al completamento del piano, previsto entro la fine di questa estate, le 100 aree di servizio della rete Aspi garantiranno una distanza media tra un'area di ricarica e l'altra di circa 50 chilometri, pari all'interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo, nonché in linea con il regolamento europeo (Alternative Fuel Infrastructure Regulation - AFIR). Free To X sarà così, in qualità di Charging Point Operator (CPO), il più grande network di stazioni HPC per veicoli elettrici in Italia, in ambito autostradale, con colonnine in grado di erogare fino 300 chilowatt di potenza con tempi medi di ricarica di 15 - 20 minuti. (Com)