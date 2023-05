Zes: Turi (commercialisti), fare rete tra professionisti, imprese e istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Antonio Marchiello (assessore alle attività̀ produttive, lavoro, demanio e patrimonio): "Le zone economiche speciali rappresentano uno strumento fondamentale per l'attrazione investimenti, in quanto catalizzatore di sviluppo e occupazione. La Campania è stata tra le prime regioni a capirne l'importanza e a puntare sulle loro potenzialità. La Zes è in grado di garantire condizioni favorevoli per attrarre grandi investimenti industriali e logistici in un contesto fortemente innovativo e strategico. Una governance forte, la previsione di uno sportello dedicato e di un'autorizzazione unica rilasciata secondo un iter semplificato e velocizzato la rendono un volano di crescita e di rafforzamento anche delle infrastrutture logistiche e della mobilità regionale. Nell'ultimo anno, infatti, dall'istituzione dello Sportello unico ad oggi, abbiamo registrato nuovi investimenti per circa 300 milioni di euro e 2.000 nuovi posti di lavoro. Questi numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta" Sul tema è intervenuto anche Ciro Fiola (presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli): "Le potenzialità delle Zes sono del tutto evidenti, quando ci sono benefici per le imprese si avviano investimenti nuovi. Ed è questo che rende dinamica l'economia del territorio. Ma è necessario affinare e sviluppare la logistica per integrare queste zone nei processi produttivi. Credo che sia vincente l'idea di considerare anche le aree PIP nelle Zes, in alcuni casi si tratta solo di rivedere i perimetri, tenendo presente della già consolidata vocazione industriale. L'area metropolitana di Napoli può svilupparsi, crescere, divenire volano per l'intera Regione e per il Sud Italia se regge il meccanismo che ispira le Zes". (segue) (ren)