Napoli: medaglia della Città di Napoli in memoria di Alessandro Rimini

- Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il vicesindaco con delega alla Toponomastica Laura Lieto ha conferito la Medaglia della Città di Napoli in memoria dell'Architetto Alessandro Rimini progettista e direttore dei lavori dell'Ospedale Cardarelli iniziati nel 1930 e conclusi nel 1934 alla figlia Liliana Lagonigro Rimini. "Oggi abbiamo vissuto un bellissimo momento - ha dichiarato il vicesindaco Laura Lieto - insieme a Liliana Rimini e Leonardo di Mauro e voglio ringraziare anche tutti i miei colleghi della commissione toponomastica. Io sono un architetto e non avevo mai approfondito il significato di questo lavoro. La storia che Liliana ci ha offerto oggi è una storia straordinaria perché associare il Cardarelli a una vicenda cosi, non solo umana, con il ritratto che ne ha fatto sua figlia è davvero meraviglioso. Un uomo audace che si lascia indietro le sofferenze, è la generazione di quegli anni, delle persone che sono state capaci di attraversare quel momento terribile della storia con una meravigliosa leggerezza e voglia di vivere. E' questa è la figura privata del padre e dell'uomo. Dal punto di vista invece della storia pubblica, perché questo è il tipo di lavoro che si fa in toponomastica, i nomi delle strade e dei luoghi, i nomi che sotto spesso hanno delle date, hanno degli indizi e che servono quindi al passante e al curioso per aprire una finestra, sono degli indicatori preziosi per come la città è un crocevia di storie straordinarie. E' dunque davvero significativo che l'ospedale Cardarelli sia il luogo di una storia che si intreccia con la shoah, con le deportazioni, ma anche con la meglio gioventù italiana di quegli anni; sono particolarmente felice di essere qui a rappresentare l'amministrazione e lo sono in particolare perchè oggi Napoli fà la sua parte nel tirare dall'oblio il nome di Alessandro Rimini e quello che lui ha fatto e questo è un dovere civile ed è un grande privilegio che noi abbiamo. Ringrazio davvero molto Liliana Rimini per essere stata qua con noi stamattina". (segue) (ren)