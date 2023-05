Carceri: Ciambriello (Garante detenuti Campania), in regione 6.704 detenuti, vogliamo essere occhio vigile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andare nelle carceri significa raccontare buone prassi e verificare delle criticità per essere un occhio vigile, avere una sguardo nuovo sul sistema penitenziario sapendo però che, purtroppo, la politica considera il carcere una risposta semplice a bisogni complessi. Lo ha detto il Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa a Napoli “Il viaggio della speranza: visitare i carcerati”, organizzata dall'Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane, dall'associazione Nessuno tocchi Caino, dal Movimento forense e dal Garante delle persone private della libertà personale della Campania. Ciambriello ha dato alcuni numeri: "In Campania in questo momento abbiamo 6.704 detenuti, 57 detenuti a Nisida, 37 ad Airola, 62 nell'istituto militare di Santa Maria Capua Vetere, e il dato allarmante è che abbiamo 13.886 persone in un'area penale esterna". "Nelle nostre carceri sovraffollate abbiamo 1.329 tossicodipendenti - ha proseguito - e nei 15 istituti penitenziari della Campania l'anno scorso ci sono state 1.471 forme di autolesionismo, 178 tentativi di suicidio e sei suicidi". "La metà dei nostri tossicodipendenti e malati di mente - ha poi spiegato il Garante - vengono denunciati dai genitori, che pensano che il carcere sia una risposta per aiutare il proprio congiunto". "Questo - ha concluso - è il fallimento di noi tutti e il nostro 'viaggio nella speranza' serve ad andare oltre le mura dell'indifferenza". (Rin)