Carceri: Polidoro (Unione camere penali), situazione nazionale critica, enorme assenza della politica

- La situazione nazionale sul fronte delle carceri "è molto critica da tempo, e c'è un'assenza enorme della politica nelle problematiche che riguardano l'esecuzione penale". Lo ha detto il co-responsabile dell’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane (Ucpi), Riccardo Polidoro, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa a Napoli “Il viaggio della speranza: visitare i carcerati”, organizzata dall'Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane, dall'associazione Nessuno tocchi Caino, dal Movimento forense e dal Garante delle persone private della libertà personale della Campania. "Dal 2018 ad oggi - ha proseguito - abbiamo avuto al governo tutti i partiti politici, ma non è stato fatto nulla, nonostante l'anno scorso ci sia stato il record di morti e suicidi in carcere". Per questo, ha sottolineato Polidoro, "col nostro 'Viaggio nelle carceri,' l'Unione camere penali insieme all'associazione Nessuno tocchi Caino intende accendere i riflettori sulle problematiche del carcere e, soprattutto, far comprendere all'opinione pubblica il senso della pena". "Bisogna soprattutto fare una corretta informazione, che faccia capire all'opinione pubblica il senso della pena, il fatto che la nostra Costituzione prevede la rieducazione perché chi entra in carcere esca una persona diversa mentre purtroppo, molto spesso - ha concluso -, chi entra in carcere ne esce peggiorato". (Rin)