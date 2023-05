Sarno: a 25 anni da alluvione Comune conferisce cittadinanza onoraria a Protezione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un riconoscimento molto sentito è stato, invece, attribuito dalla città di Sarno a Franco Barberi, all’epoca dei fatti sottosegretario all’Interno con delega alla Protezione civile, che seguì in prima persona tutte le attività. Al professore, che ha partecipato alla cerimonia, è stato conferito un encomio solenne, un "atto simbolico" - scrive il sindaco - per "esprimere la profonda gratitudine per il contributo generoso, costante e professionale" che "fece da traino per tutti noi e ci aiutò a lenire, passo dopo passo, le profonde ferite che la nostra Città aveva patito". Il dipartimento ha ricevuto, inoltre, anche un civico riconoscimento da parte del comune di Siano: "La profonda gratitudine per la fondamentale opera di soccorso nelle ore della tragedia con il provvidenziale apporto di uomini e mezzi per far fronte all’emergenza conseguente all’alluvione del maggio 1998". (Rin)