Teatro: De Luca, sul San Carlo diranno che Regione aveva ragione

- "Ho visto che si sta determinando una discussione sul San Carlo a proposito dell'attuale sovrintendente. Vedrete che, fra qualche settimana, diranno che anche in quel caso ha avuto pienamente ragione la Regione Campania. Se no, non si capisce perchè stanno facendo tutti questi movimenti per sostituire il sovrintendente. La verità è amica del tempo, come dicevano gli antichi latini". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito all'ipotizzato avvicendamento alla guida della sovrintendenza del teatro San Carlo di Napoli, con Carlo Fuortes che prenderebbe il posto di Stephane Lissner. (ren)