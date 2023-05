Sud: al via a napoli la due giorni di Fondazione Merita su giovani e lavoro per il futuro del Mezzogiorno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sud Italia – ha ricordato Scannapieco - è un'area territoriale chiave per l'innovazione italiana, con importanti potenzialià', non ancora sfruttate pienamente. Ad oggi, ad esempio, si contano nel Mezzogiorno 3.629 startup operative (pari a circa il 25% del totale delle startup in Italia) e 46 distretti industriali, con focus soprattutto su Agroalimentare, Tessile e Metalmeccanico". Scannapieco ha quindi rivendicato il ruolo che Cassa Depositi e Prestiti può giocare nel processo di sviluppo e di innovazione del sistema manifatturiero italiano e spiegato che "Cdp opera in tre aree principali di intervento che corrispondono - ha spiegato - alle fasi del ciclo di vita dell'innovazione: supporto allo sviluppo dell'innovazione tecnologica, sostegno al trasferimento tecnologico e al rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione, supporto nell'adozione dell'innovazione tecnologica". "Cdp - ha proseguito Scannapieco - puo' intervenire secondo criteri di addizionalità e complementarità, contribuendo a colmare i gap di investimento in settori e tecnologie innovative, in cui gli operatori di mercato non riescono a mobilitare risorse adeguate con una capacita' di commitment di lungo periodo". Secondo Scannapieco l'ente da lui guidato può essere decisivo attraverso il sostegno alle imprese "in tutte le fasi del loro ciclo di vita, mobilitando capitali propri e attivando capitali di terzi, con impatti importanti su tre fronti: creazione di valore sul territorio, cogliendo il valore diffuso nel nostro paese in importanti filiere industriali; sviluppo del tessuto imprenditoriale, creando nuove aziende e aumentando l'innovatività del tessuto industriale italiano; diffusione delle nuove professionalità e competenze". Concludendo la mattinata, il sottosegretario al Ministero delle imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha evidenziato la necessità di tenere il Pnrr il più lontano possibile dalle polemiche del dibattito politico ed evidenziato che "mai come oggi ci sono tanti strumenti e tante risorse”, un’occasione irripetibile “per costruire lo sviluppo economico del nostro paese". (Ren)