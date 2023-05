Stellantis: Fim Cisl, inaccettabile atteggiamento di chiusura su lavoratori Fca Service

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono trascorsi otto mesi dalla comunicazione di Stellantis su “Fca Services” relativa alla cessazione della fornitura dei servizi di quest’ultima a Cnhi ed Iveco Industrial. Questo comporta, che su un totale di circa 800 lavoratori in tutt’Italia, 200 devo essere ricollocati. “Nell’incontro avuto ieri con il gruppo a Torino, è stata trovata una soluzione dentro il perimetro aziendale per i 154 lavoratori di Fca Services del sito torinese. Oggi nella riunione avuta con l’azienda, nell’ambito della procedura di raffreddamento, nel sito di Pomigliano (NA), Stellantis, nonostante le nostre richieste per la ricerca di una soluzione interna anche per 28 lavoratori (dei 47 totali) del sito di Pomigliano, ha tenuto un atteggiamento di tolale chiusura. Per la Fim è inaccettabile quest’atteggiamento”. Lo dichiara in una nota il coordinatore nazionale Fim Cisl, Stefano Boschini. (segue) (Com)