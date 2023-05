Sud: Urso, ritardi territoriali frenano il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "I ritardi territoriali tra Nord e Sud, tra Tirreno e Adriatico, all'interno dello stesso Mezzogiorno, i divari generazionali e di genere, sono un freno per l'intero Paese". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio inviato al convegno di apertura della due giorni "Lavoro e Giovani per il futuro del Sud", organizzato a Napoli dalla fondazione Merita, in partnership con Cassa depositi e prestiti e in collaborazione con Intesa Sanpaolo. "L'Italia - ha sottolineato il ministro - sta attraversando un momento di crescita inaspettato e non previsto dagli osservatori internazionali, come mostra la stima tendenziale del Pil, pari a quasi l'1% nel corso di quest'anno, a fronte dello 0,6% indicato a novembre nella Nadef", tuttavia "siamo consapevoli - ha aggiunto Urso - che l'Italia sconta alcuni ritardi strutturali, in alcuni casi gravi, il cui recupero è essenziale per assicurare una crescita sostenibile". (Ren)