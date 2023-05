Zes: Turi (commercialisti), fare rete tra professionisti, imprese e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Zone economiche speciali rappresentano un'opportunità imperdibile per rilanciare le economie dei territori a patto che si riesca a fare networking tra i diversi soggetti che hanno la responsabilità di sviluppare i progetti. In primis le istituzioni che devono ascoltare i territori per colmare i gap logistici che ancora insistono in diverse aree; in secondo luogo le imprese che devono avere la capacità progettuale e i mezzi per avviare un processo di innovazione e rilancio delle loro attività; in terzo luogo i professionisti che svolgono un ruolo fondamentale per guidare e coordinare l'intero processo, ponendosi come interlocutori strategici per tutti questi soggetti al fine di finalizzare al meglio tutte le risorse. Come Ordine abbiamo intenzione di proseguire nel ruolo di 'facilitatori' creando opportuni momenti di incontro per confrontarci con imprese e istituzioni coinvolgendo tutti i nostri iscritti". Queste le parole di Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli che ha annunciato il convegno "Zone Economiche Speciali (Zes): Risultati raggiunti e prospettive future" che si terrà lunedì 8 maggio alle ore 9.30 a Palazzo Calabritto. "L'analisi dei dati della Zes Campania - ha sottolineato Giuseppe Romano (commissario straordinario Zes Campania) - permette di rilevare il grande impatto in termini di attrazione degli investimenti determinato dagli speciali regimi di semplificazione normativamente previsti in uno alle agevolazioni fiscali. La conoscenza dell'impianto normativo ed il supporto degli ordini professionali sono le leve per determinare ulteriori cospicui risultati che possano garantire per il territorio un futuro stabile e proficuo di grande sviluppo economico. La sinergia tra istituzioni imprese ordini professionali ed organizzazioni sindacali è l'unica via per cogliere una grande occasione di sviluppo (segue) (ren)