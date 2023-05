Napoli: medaglia della Città di Napoli in memoria di Alessandro Rimini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlare di mio papà è un pò difficile - ha dichiarato Liliana Lagonigro Rimini - perchè è una vita talmente ricca di episodi che ci vorrebbe almeno un pomeriggio. Le caratteristiche principali del mio papà erano l'audacia, la modestia, non guardarsi indietro e una grande volontà e capacità di fare delle cose senza averle mai fatte prima. Papà viene da Venezia e da uno studio soprattutto pittorico, poi, dopo un periodo di lavoro nella sovraintendenza, decise di fare l'architetto e venne a Milano. Era un periodo di grande carestia, non trovava lavoro. Allora un'impresa di Lucca che era venuta dall'Argentina e ancora non aveva fatto grandi cose, gli propone questo progetto a Napoli di un grande ospedale. La condizione per essere assunto era di vincere il progetto. Abitavamo a Cappella Cangiani, vicino al cantiere che si doveva fare ed io nei miei primi anni di vita non avevo amici e giocavo con gli altri lavoratori quando andavo col mio papà nei cantieri. Quando mio padre è riuscito a scappare dalla prigionia siccome ebreo, noi della famiglia non sapevamo di tutte le sofferenze e pericoli che aveva sopportato, le abbiamo sapute grazie al centro di documentazione ebraica che ha voluto fare un'intervista al mio papà e allora lui ha raccontato delle atrocità tremende". (ren)