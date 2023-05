Autonomia: Rastrelli (Fd'I), cultura identitaria governo Meloni garanzia contro diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assolutamente legittimo che Università, sistema produttivo e corpi intermedi, soprattutto al Sud, esprimano le proprie preoccupazioni e facciano sentire la propria voce perché la riforma dell'autonomia differenziata non generi disuguaglianze sociali nel Paese. L'errore è demonizzare un tema, peraltro già previsto dalla nostra Carta Costituzionale, in relazione al quale la sinistra ha già prodotto nel passato, remoto e prossimo, fin troppi danni". Così il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, a margine del Convegno "Diversamente Autonomi, ugualmente cittadini", organizzato da Anep (Associazione Nazionale ex Parlamentari della Repubblica), presso la sede dell'Acen di Napoli. "Per Fratelli d'Italia – ha ricordato Rastrelli – senza lo sviluppo del Sud, senza meccanismi che garantiscano a tutti i cittadini d'Italia, a qualsiasi latitudine si trovino, uguali diritti e uguali livelli di prestazioni, non sarà possibile alcuna riforma". "Non a caso – ha concluso - siamo il partito della riforma presidenzialista, della garanzia di un'unità identitaria assoluta della nostra nazione". (ren)