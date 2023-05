© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in casa interista come la mia, tutti finiamo col festeggiare lo scudetto del Napoli perché mia moglie Laura è tifosa azzurra. Quindi da un interista doc, complimento al Napoli per il suo scudetto. Ricomincia da tre". Lo ha detto in un breve video su Twitter il presidente del Senato, Ignazio La Russa.(Rin)