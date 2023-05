Scuola: "Noi siamo le scuole" questa settimana racconta cinque istituti campani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica, arte e linguistica nelle “future classroom” del “Socrate Mallardo” a Marano di Napoli. Laboratori di robotica, scienze e informatica per prepararsi alle professioni del domani al “Carli” di Casal di Principe. Infine, tre progetti di nuove scuole finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in provincia di Salerno, a Vallo della Lucania, Rutino e Cuccaro Vetere. Queste le storie di questa settimana sui canali del progetto #NoiSiamoLeScuole del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Prosegue in Campania il racconto di #NoiSiamoLeScuole, l’approfondimento social a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato alle storie di didattica e di comunità delle scuole italiane. Questa settimana è stata la volta di un istituto di Napoli, uno di Casal di Principe (Caserta) e tre Nuove Scuole a Rutino, Cuccaro Vetere e Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. (segue) (ren)