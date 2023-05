Autonomia: Sarracino (Pd), spacca l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'Autonomia differenziata "il disegno del governo è chiaro: dare più risorse ad alcune Regioni sottraendone a quelle che invece ne hanno più bisogno. Gli enormi divari già esistenti, non si cristallizzano, bensì aumentano, compromettendo in maniera definitiva il destino del sud. Si da vita ad un vero e proprio diritto differenziato, ovvero l'idea che opportunità e diritti siano legati al luogo in cui si nasce. Per questo, il Pd si opporrà duramente, anche in ragione del fatto che questo disegno depotenzia enormemente il bilancio dello Stato e spacca l'Italia. Ma poi vi chiedo una cosa: secondo voi è giusto? è giusto dare più risorse a chi ne ha già da più? Per noi no, perché va in netta contrapposizione ai principi di coesione sociale e solidarietà che dovrebbero animare l'azione delle classi dirigenti". Lo ha detto il deputato e responsabile Coesione e Sud della segreteria nazionale del Partito democratico, Marco Sarracino, nel suo intervento al dibattito organizzato dall'Acen Napoli e dall'associazione ex parlamentari della Repubblica sul tema dell'Autonomia differenziata. (Rin)