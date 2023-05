Sud: al via a napoli la due giorni di Fondazione Merita su giovani e lavoro per il futuro del Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via questa mattina “Agenda Sud 2030 Giovani Lavoro Futuro” la due giorni sul tema “giovani e lavoro per il futuro del Sud”, organizzata a Napoli dalla Fondazione Merita, in partnership con Cassa Depositi e Prestiti e in collaborazione con Intesa San Paolo, presso le Gallerie d’Italia in via Toledo. “Costruire il futuro del Paese significa costruire le condizioni in cui i giovani potranno vivere e lavorare - questa la mission dell'incontro - realizzare i loro progetti personali e familiari, far crescere le proprie comunità, riconoscersi o meno in un contesto nazionale che assicuri loro una prospettiva di sviluppo civile, sociale, culturale, collocandosi nel quadro della cittadinanza europea, di un’Europa promotrice di pace e di relazioni costruttive tra tutte le aree del mondo”. La conferenza è stata aperta dall’intervento del presidente onorario della Fondazione Merita, l’ex ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il quale ha sottolineato che “avviare finalmente uno sviluppo che riduca e poi colmi il divario esistente tra il Sud e il Centro-Nord è importante per tutto il paese”, perché “è la chiave di volta della crescita dell'Italia" e ha auspicato che il 2023 sia “l'anno in cui possiamo e dobbiamo lavorare a una svolta”. (segue) (Ren)