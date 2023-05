Stellantis: Fim Cisl, inaccettabile atteggiamento di chiusura su lavoratori Fca Service (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci riesce veramente difficile immaginare che un gruppo come Stellantis non riesca a trovare al suo interno delle soluzioni per garantire serenità lavorativa a 28 suoi lavoratori ed alle loro famiglie. Sono ormai otto mesi, nell’ambito di questa vertenza, che chiediamo a tutti i tavoli di confronto col gruppo una soluzione interna per tutti i lavoratori Fca Services, compresi quelli di Pomigliano. Per noi non ci possono essere discriminazioni. L’azienda deve sedersi al tavolo in maniera costruttiva e insieme al sindacato trovare una soluzione interna, anche per i 28 lavoratori di Pomigliano. Per questo come Fim Cisl, nell’incontro dell’11 maggio ribadiremo la nostra ferma contrarietà alla procedura relativa alla cessione del ramo (dell’art. 47 della legge 428/90) e chiederemo all’azienda di lavorare per la ricerca di una soluzione interna al gruppo anche per Fca Service di Pomigliano”, aggiunge Boschini. (Com)