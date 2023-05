Pnrr: Fitto, è occasione per Paese, non per un governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "è un'occasione che potrebbe avere il Paese, e non per un governo, se si interviene per tempo con dei correttivi profondi ed importanti, per poter dare un contributo serio in termini di cambiamento nell'interesse del nostro Paese. Questo è l’approccio che bisognerebbe avere". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo intervento al convegno "Agenda Sud 2030 - Giovani lavoro futuro", promosso a Napoli dalla Fondazione Merita, in partnership con Cassa depositi e prestiti ed in collaborazione con Intesa Sanpaolo. (Rin)