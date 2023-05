Napoli: Santagada, task force al lavoro dopo la festa scudetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la festa della scorsa notte Comune di Napoli e aziende comunali stanno utilizzando tutti i mezzi a disposizione per ripulire la città. In campo dall'alba vi sono gli operatori di Asia, Napoli Servizi, Abc, e dei servizi Arredo urbano e Verde della Città. "Si sta recuperando su tutto il territorio cittadino utilizzando tutti i mezzi a disposizione - ha spiegato l'assessore al Verde e all'Igiene urbana Vincenzo Santagada - durante la notte non si è potuto effettuare tutto sia a causa della festa in corso che per il forte incremento di rifiuti abbandonati in strada. Abbiamo sopperito con spazzatrici aggiuntive e operai, soprattutto in alcune aree specifiche come il centro cittadino, via Roma via Toledo, Piazza Plebiscito e tutta la zona limitrofa allo stadio e a piazzale Tecchio dove si sta ancora lavorando per cercare di recuperare tutto quanto in giornata ed essere pronti per la partita di domenica allo stadio Maradona". (ren)