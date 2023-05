Decreto Lavoro: Valditara, impegnati a garantire sicurezza a studenti, famiglie e lavoratori della scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto delle misure che il governo prevede per incrementare la sicurezza nelle scuole, è stato inserito nel Decreto Lavoro, in vigore da oggi, una prima estensione della copertura assicurativa per i rischi sia del personale scolastico che degli studenti nel corso dello svolgimento delle attività di insegnamento/apprendimento nell'ambito del sistema di istruzione e formazione, della formazione professionalizzante e superiore, compresi gli Its. Nel caso del personale scolastico la copertura riguarderà anche il danno in itinere. “È una grande novità che va nella direzione in cui fin dall’inizio del mio mandato siamo impegnati, garantire sicurezza e serenità a studenti, famiglie e lavoratori della scuola”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Con questo intervento si rimuove, finalmente, una disparità di trattamento, risalente nel tempo, equiparando le tutele assicurative per il personale della scuola a quelle per il restante pubblico impiego”, ha aggiunto il ministro. Inoltre, vengono estese al massimo le tutele assicurative degli studenti, che ricomprenderanno tutte le attività previste nel piano dell’offerta formativa, dunque, anche, per esempio le gite. Tale intervento si inserisce anche nel piano più generale di semplificazioni messo in atto dal Ministero, poiché in tal modo non si renderà più necessario, da parte delle scuole, attivare procedure comparative per l’individuazione di assicurazioni integrative, peraltro con onere da parte delle famiglie. “Ringrazio il ministro Calderone per l'ampia collaborazione e il ministro Giorgetti per la sensibilità dimostrata assicurando la copertura finanziaria”.(Com)