Napoli: Nappi (Lega), campioni di calcio e di civiltà

- "A dispetto di qualche titolo ad effetto che, forse volutamente, ha confuso la festa con un omicidio di criminalità organizzata, la grande prova di compostezza nei festeggiamenti per la conquista del terzo scudetto sconfessa totalmente la narrazione di una vicenda che ormai da mesi era stata veicolata, spesso ad arte, come occasione per scatenare una furia addirittura violenta, volgare e criminale da parte del popolo azzurro. Purtroppo, l'odio, gli atti di stampo razzista e xenofobo, le aggressioni fisiche e verbali, le minacce a non scendere in piazza e a non esibire i nostri colori, che abbiamo dovuto registrare in più parti d'Italia, sono stati condotti invece proprio in danno di noi napoletani. Ci riflettano coloro che, semplicisticamente, ingigantiscono i problemi di questa nostra terra che al contrario resta culla di civiltà, di amore e di bellezza. È tempo di riscrivere la narrazione di Napoli e dei napoletani. Anche la sana passione per il calcio e il gioioso e semplice entusiasmo che ieri sera centinaia di migliaia di ragazzi, anziani, donne e uomini hanno testimoniato per le strade di Napoli e di tutte le città del mondo, è un esempio di ciò che davvero siamo, al di là della retorica e del folclore". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)