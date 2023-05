© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pnrr va tenuto il piu' lontano possibile dal dibattito politico". Lo ha affermato il sottosegretario al Ministero delle imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, intervenendo questa mattina alla due giorni dedicata al tema "Lavoro e Giovani per il futuro del Sud", organizzato a Napoli dalla Fondazione Merita in partnership con Cassa depositi e prestiti e in collaborazione con Intesa Sanpaolo. (ren)