Carceri: accendere un faro su condizioni detenuti, presentato a Napoli “Il viaggio della speranza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accendere i riflettori sulle condizioni di vita all’interno di istituti penitenziari meno attenzionati e visitati, per evidenziare ciò che non funziona ma anche per proporre al mondo politico soluzioni concrete di cambiamento. È questo l’obiettivo de “Il viaggio della speranza: visitare i carcerati”, l’iniziativa promossa dal Garante delle persone private della libertà personale della Campania, dall’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane, dall’associazione Nessuno tocchi Caino e dal Movimento Forense-Dipartimento Carceri, che è stata presentata oggi presso la Sala Nassirya del Consiglio regionale della Campania, a Napoli. Il viaggio nelle carceri, fatto e programmato anche in altre regioni, prenderà il via l’8 maggio e proseguirà fino al 13 maggio, prevedendo la visita di una delegazione di avvocatura e associazionismo negli istituti di pena di Arienzo, di Santa Maria Capua Vetere, di Benevento, di Sant’Angelo dei Lombardi, di Avellino e di Salerno. “Vogliamo essere pellegrini dell’utopia e della speranza – ha spiegato il Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello – che mostrano indignazione per le cose che non vanno, senza guardare in faccia a nessuno, ma che hanno anche il coraggio di fare proposte di modifica. Bisogna cambiare lo sguardo sul carcere e far prendere coscienza alla politica della necessità di modificare le misure che riguardano i nostri istituti”. In Campania vi sono in questo momento, secondo i dati riportati dal Garante, 6.704 detenuti, poi 57 detenuti a Nisida, 37 ad Airola, 62 nell'istituto militare di Santa Maria Capua Vetere, “e il dato allarmante – ha rimarcato Ciambriello – è che abbiamo 13.886 persone in un'area penale esterna". "Nelle nostre carceri sovraffollate ci sono 1.329 tossicodipendenti – ha proseguito – e nei 15 istituti penitenziari della Campania l'anno scorso ci sono state 1.471 forme di autolesionismo, 178 tentativi di suicidio e sei suicidi". "La metà dei nostri tossicodipendenti e malati di mente – ha poi spiegato – vengono denunciati dai genitori, che pensano che il carcere sia una risposta per aiutare il proprio congiunto". "Questo – ha chiosato in una battuta – è il fallimento di noi tutti e il nostro 'viaggio nella speranza' serve ad andare oltre le mura dell'indifferenza". (segue) (Rin)