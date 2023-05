Sud: Scannapieco (Cdp), ha importanti potenzialità non pienamente sfruttate in ambito innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sud Italia è un’area territoriale chiave per l’innovazione italiana", lo ha detto l'ad di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, parlando al convegno "Lavoro e Giovani per il Futuro del Sud", organizzato a Napoli dalla Fondazione Merita. "E' un'area del paese - ha spiegato - con importanti potenzialità, non ancora sfruttate pienamente. Ad oggi, ad esempio, si contano nel Mezzogiorno 3.629 startup operative (pari a circa il 25% del totale delle startup in Italia) e 46 distretti industriali, con focus soprattutto su Agroalimentare, Tessile e Metalmeccanico".(Ren)