Sud: De Vincenti (Fondazione Merita), colmare il divario con il Nord è la chiave per lo sviluppo del paese

- "Costruire le condizioni per avviare finalmente uno sviluppo che riduca e poi colmi il divario esistente tra il Sud e il Centro-Nord è importante per tutto il paese, è la chiave di volta della crescita dell'Italia". Lo ha dichiarato il presidente onorario della Fondazione Merita, Claudio De Vincenti, aprendo la due giorni "Giovani e Lavoro per il Futuro del Sud", che si sta tenendo a Napoli, organizzata dalla stessa Merita in partnership con Cassa Depositi e Prestiti e in collaborazione con Intesa Sanpaolo. "Il 2023 - ha sottolineato De Vincenti - dev'essere l'anno in cui possiamo e dobbiamo lavorare a una svolta. Il futuro del nostro paese dipende dalla nostra capacità di collocarlo in una prospettiva di sviluppo che consenta di colmare il divario tra Sud e Nord". (Ren)