Varese: Sindaco Galimberti, scontri durante festeggiamenti scudetto Napoli inaccettabili

- Quanto accaduto a Varese, gli scontri e le scritte sui muri, "sono da condannare fermamente poichè si tratta davvero di qualcosa di inaccettabile. Una ventina di persone non possono e non devono rovinare un momento di gioia sportiva. La nostra Varese, città di sport, tifa tutti gli sport , tutte le squadre e si complimenta e gioisce con chi ottiene vittorie importanti". Lo comunica in una nota il sindaco di Varese, Davide Galimberti sugli scontri e gli imbrattamenti durante i festeggiamenti per la vittoria del Napoli dello scudetto di ieri sera. "Varese è città di sport. Lo sport è festa, lo sport è divertimento e deve esserlo per tutti. Famiglie, giovani, bambini e adulti - aggiunge il sindaco -. Tifare la propria squadra in tutti i modi pacifici, colorati, rumorosi, divertenti è una delle parti più belle dello sport e tutti devono sentirsi liberi di farlo, in ogni città e paese. Varese gioisce per le sue vittorie casalinghe, come di recente per basket e hockey, ma è anche città dove tutti possono festeggiare la propria squadra". (Com)