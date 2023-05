Sud: Scannapieco (Cdp), giovani risorsa fondamentale per supportare innovazione e cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi più che mai le imprese sono investite da profonde trasformazioni". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, intrvenendo all'apertura della due giorni dedicata al tema "Giovani e Lavoro per il futuro del Sud", organizzata dalla Fondazione Merita, insieme a Cdp e Isp. Secondo Scannapieco "terminata l'emergenza pandemica, le aziende sono chiamate ad affrontare sfide di business, organizzative e normative inedite", dalla transizione ecologica e digitale allo sviluppo del capitale umano, "in termini di competenze, innovazione della cultura d'impresa, valorizzazione e motivazione dei talenti, politiche di inclusione per ridurre il gender gap". "In questo scenario - ha spiegato l'ad - i giovani rappresentano una risorsa fondamentale per supportare innovazione e cambiamento". (Ren)