Innovazione: Scannapieco (Cdp), fondamentale per realizzare transizione verde e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’innovazione è uno strumento indispensabile per accrescere la produttività del paese e per traguardare gli obiettivi legati allatransizione verde e digitale". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo all'apertura della due giorni dedicata al tema "Giovani e Lavoro per il futuro del Sud", organizzata a napoli dalla Fondazione Merita. L'innovazione "si sviluppa all’interno di un ecosistema composto da molteplici attori, ciascuno dei quali - ha sottolineato - svolge un ruolo fondamentale: soggetti privati, come start-up, Pmi innovative e imprese operanti lungo le filiere industriali strategiche del Paese; istituzioni pubbliche, quali centri di ricerca e spin-off universitari; soggetti finanziatori, sia pubblici che privati". "Si tratta di attori che spesso operano seguendo obiettivi e finalità diversi, limitando il potenziale di innovazione a livello di ecosistema", ha aggiunto. (Ren)