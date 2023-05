Napoli: Prefetto Palomba, uomo morto non legato a festeggiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La morte dell’uomo deceduto nella notte a Napoli, mentre la città festeggiava il terzo scudetto della sua squadra, non ha nulla a che a vedere con le celebrazioni per la vittoria calcistica". Così il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba ha smentito il collegamento tra i due eventi ai microfoni di Sky Tg24. "Il piano sicurezza messo a punto per evitare che i festeggiamenti degenerassero ha retto - ha aggiunto il Prefetto - e i controlli continueranno anche domenica prossima, quando il Napoli tornerà in campo, già campione d’Italia, contro la Fiorentina". (ren)