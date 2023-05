© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà disposto da lunedì 8 maggio a mercoledì 10 maggio 2023 e da venerdì 12 maggio a sabato 13 maggio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, in via Comunale Guantai ad Orsolone sul versante della carreggiata opposto alla sede dell'Inps, il senso unico alternato regolato con semafori mobili, per tratti della lunghezza di 35 metri, in funzione dell'avanzamento del cantiere. (ren)