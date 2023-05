Napoli: Ciarambino, la camorra non sporca la bellezza di questa festa e della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande gioia per la conquista dello scudetto ma l'ennesimo omicidio di camorra rende una sera di festa dal sapore amaro e dai risvolti drammatici", ha dichiarato Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. "È stato bellissimo vedere centinaia di famiglie con bambini al seguito riversarsi per le strade e le piazze di Napoli per festeggiare un evento atteso da tre decenni. Napoli ha dimostrato ancora una volta una coesione insuperabile, ponendo in risalto oltre che la sua bellezza storica e artistica incomparabile, anche la capacità di unirsi. Quanto accaduto non deve sminuire la gioia dei napoletani e sporcare una festa bellissima e spontanea, ma dimostra per l'ennesima volta che la criminalità organizzata non abbassa mai il tiro e agisce senza alcun timore. E quanto accaduto al pronto soccorso del Cardarelli rafforza ancor più la necessità di inasprire le pene verso chi compie atti criminosi e vandalici a danno delle strutture sanitarie, minando la sicurezza del personale tutto. Sono scene inaccettabili, condotte violente da condannare e perseguire senza clemenza". Ha concluso Ciarambino. (ren)