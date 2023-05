© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Duecento feriti? ''Assolutamente no, non siamo su quella cifra. Solo in alcuni casi i feriti sono dovuti all'utilizzo di fuochi d'artificio ma per il resto non ci sono stati grandi episodi''. Così il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba ai microfoni di SkyTg24. (ren)