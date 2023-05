Napoli: Sud Protagonista, il "Patto" è una fregatura per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Patto per Napoli si sta rivelando sempre più una grossa 'fregatura' per la città e per i napoletani anche a causa di un'amministrazione comunale incapace di gestirlo". E' quanto hanno affermato il segretario regionale e cittadino di "Sud Protagonista", Raffaele De Cicco e Rosario Pagano. "L'incapacità ad aumentare le percentuali di recupero e di riscossione della tassa sui rifiuti e l'annunciato aumento della tassa sui rifiuti del 20% riverseranno su una ristretta percentuale di cittadini l'ennesima vessazione economica – hanno sottolineato De Cicco e Pagano –; inoltre incapacità di gestire i beni immobili comunali e di preservarli da occupazioni abusive e i ritardi nella costituzione di una società unica per la loro gestione non fanno altro che contribuire allo stato di disavanzo in cui versa il comune". "D'altra parte – hanno proseguito i due dirigenti del Movimento politico - basta fare una passeggiata nel Centro Storico, il cuore della città, per notare che esso è in preda alla illegalità diffusa, al degrado e al disordine, una condizione incompatibile con il riconoscimento ottenuto da Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità. Una condizione di degrado e di mancanza di servizi che rende ingiustificabile anche l'aumento della tassa di soggiorno a carico dei turisti che a Napoli non potranno contare su servizi ed organizzazione turistica che, invece, in altre città, è presente e garantita". "Insomma – hanno concluso De Cicco e Pagano -, a quasi due anni dalla sua elezione, il fallimento di Gaetano Manfredi come Sindaco di Napoli ed anche della Città Metropolitana sembra essere ormai evidente" . (Ren)