Turismo: domani a Postiglione convegno della Lega

- Si terrà domani venerdì 5 maggio a Postiglione, presso l’Oratorio Maria SS. del Carmelo, il convegno “Agricoltura e turismo. Prospettive di sviluppo per gli Alburni”, in programma alle ore 19. L’appuntamento vede la partecipazione del consigliere regionale della Campania della Lega Aurelio Tommasetti, con l’intervento dal titolo "Sinergie tra agricoltura e turismo per un futuro sostenibile negli Alburni". All’incontro, patrocinato dal Comune, sarà presente il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo. Modera la giornalista Mariateresa Conte. (Ren)