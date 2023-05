Carceri: domani presso il consiglio regionale della Campania la presentazione de "Il viaggio della speranza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, alle ore 11, presso la Sala Nassirya del consiglio regionale della Campania – Isola F13, Centro direzionale di Napoli, la Conferenza Stampa di presentazione dell’iniziativa “Il viaggio della speranza: visitare i carcerati”, che prenderà il via l’8 maggio e proseguirà fino al 13 maggio anche in Campania, così come già fatto e programmato in altre regioni d’Italia. Il cartellone, che prevede la visita di una delegazione di avvocatura e associazionismo negli istituti di pena di Arienzo, di Santa Maria Capua Vetere, di Benevento, di Sant’Angelo dei Lombardi, di Avellino e di Salerno, è stato promosso dal Garante delle persone private della libertà personale della Campania, dall’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, dall’associazione Nessuno tocchi Caino e dal Movimento Forense-Dipartimento Carceri. Dopo la visita nelle carceri sono previste conferenze aperte al pubblico di resoconto della visita e di dibattito sulle questioni più generali attinenti alla amministrazione della giustizia e del sistema penale nel nostro paese. All’evento di presentazione alla stampa e aperto al pubblico interverranno il Garante campano, Samuele Ciambriello, il Co-responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Ucpi, Riccardo Polidoro, il presidente d’Onore di Nessuno tocchi Caino, Vincenzo Maiello, la presidente e il segretario dell’Associazione, Rita Bernardini e Sergio D’Elia, il presidente del Movimento Forense Napoli e Coordinatore nazionale del Dipartimento carceri del Movimento, Alessandro Gargiulo, il componente del Consiglio direttivo di Nessuno tocchi Caino, Vincenzo Improta, il presidente della Camera penale di Napoli, Marco Campora, il Presidente della Camera Penale di Vallo della Lucania, Gianluca D’Aiuto, il presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Petrillo, il delegato di giunta per il carcere della Camera Penale di Benevento, Nico Salomone, il componente del Direttivo della Camera Penale Irpina, Francesco Perone, il delegato della Camera Penale di TorreAnnunziata, Francesco Schettino, il componente il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, Francesco Urraro. (Ren)