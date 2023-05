Ischia: individuate dalla Guardia di Finanza 40 prime case "fittizie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato 40 immobili a Ischia dichiarati come prima casa, ma riconducibili a soggetti solo formalmente residenti sull'isola. Attraverso approfondimenti partiti dall'analisi dei dati anagrafici sulla popolazione residente nel comune di Ischia, i militari hanno riscontrato che i proprietari degli immobili erano in realtà stabilmente residenti in altri comuni della Campania e del Lazio. Nessuno di loro è risultato, ad esempio, avere un medico di base sull'isola né i figli frequentano scuole locali. Ancora, i consumi di elettricità e acqua prodotti erano del tutto inadeguati a una residenza effettiva. Le posizioni irregolari individuate hanno determinato un mancato incasso nelle casse comunali per circa 150mila euro solo di Imu, nelle annualità che vanno dal 2018 al 2022. Tutte le posizioni emerse sono state segnalate all'ente comunale. (Ren)