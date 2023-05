Consumi: De Luca, restiamo un paese abbastanza ricco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati che abbiamo della povertà e il livello dei consumi che invece è altissimo non si tengono insieme. Questo vuol dire che siamo un paese ancora abbastanza ricco, che la quantità di patrimonializzazione dell'Italia in beni immobili e finanziari rimane elevatissima, altrimenti non spiegheremmo la quantità di consumi medi da società ricca". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a un evento alla Città della Scienza di Napoli. "In queste ore abbiamo il tutto esaurito in tutti gli alberghi d'Italia e abbiamo nostri concittadini che non si fanno mancare nulla. Noi abbiamo fatto tutti i ponti possibile e immaginabili. Ti giri intorno - ha proseguito - e non trovi più nessuno negli uffici perché tutti stanno facendo il ponte. È un ponteggio infinito. Ponti in cemento armato, ponti tibetani, ponticelli, ma insomma non ci facciamo mancare niente, la gente vive bene". (Ren)